Sophie DERRIPS (CLINKSPOOR)

Votre Alliée pour la Qualité!



Riche d'expériences en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, j'ai choisi ce domaine d'activité transversal pour le gout des projets et des défis, pour le contact humain et la vision générale que l'on a de l'entreprise et de son activité.



Que ce soit dans le cadre de l'amélioration continue d'un système de management, de la mise en place d'une certification, de l'assurance qualité d'un produit ou d'un process ou encore la prévention des risques au sein de l'entreprise, j'aime apporter mon expertise tant au niveau de la conception d'un projet que sur le terrain en sensibilisant et en accompagnant tous les acteurs de la chaîne QSE (salariés, clients, sous-traitants etc... )

Au plaisir d'une future collaboration, n'hésitez donc pas à me contacter.





Mes compétences :

Qualité

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Amlioration continue

Sant Sécurité au travail

Environnement consommations, déchets, empreinte carbone

Développement durable,Responsabilité sociétale des entreprises

Haccp, amdec, lean,etc...