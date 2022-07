Sophie DOGUET

Après 5 ans d'études en école de commerce, j'ai sillonné les routes de la France, de la Suisse et de Monaco durant 4 ans pour le compte de deux entreprises de produits haut de gamme (vente-conseil aux professionnels).

J'ai alors décidé de reprendre deux ans d'études pour devenir Professeur des Ecoles.

Après quelques années (joyeuses et enrichissantes) en classe, j'ai choisi de me mettre en disponibilité pour créer Les Cours de Sophie, auto-entreprise de soutien scolaire.

5 ans plus tard, j'ai souhaité utiliser toutes mes compétences acquises au fil de mes formations et expériences (compétences en pédagogie, marketing, vente, comptabilité, communication...) pour créer Les Petits Futés, concept nouveau sur le Nord-Cotentin.

Les Petits Futés, c'est une boutique de jouets et de jeux éducatifs mais ce sont également des ateliers ludo-pédagogiques pour les 3/6 ans et les 6/12 ans, des ateliers mémoire pour les seniors et enfin des cours particuliers (français, mathématiques).

Pour découvrir Les Petits Futés, je vous invite à visiter le siteArray



Mes compétences :

Enseignement

Vente

Pédagogie

Management