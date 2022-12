Sophie DUVERGES

Après différentes expériences en fiction, je travaille aujourd'hui sur du documentaire. Les films sont de formats variés et destinés à divers canaux de diffusion : Web, TV, cinéma, conférence...



Motivée et dynamique, je m'intègre rapidement au sein des équipes de travail.



Pour en savoir plus, il ne vous reste plus qu'à me contacter.



A très vite,



Sophie



Mes compétences :

Photoshop CS5

Premiere/Finalcut

Bureautique

Gestion de projet multimédia et internet

Management

Suite Adobe CS6

After effects

Audiovisuel

Dynamisme

Final cut

Organisation

Communication

Production

Cinéma

Créativité

Polyvalence