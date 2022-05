Marina MOURGUIART { LIW }

Graphiste webdesigner et illustratrice indépendante au Pays Basque, je vous propose de vous accompagner dans vos projets.



Cultivant ma patte graphique au fil de mes diverses années de formation et forte d'une expérience de 3 ans dans une agence web sur Paris, mes compétences dans ce domaine sont étendues :



- Création d'identité visuelle : logo, charte graphique...

- Création de site internet : sites Wordpress, site vitrine, boutiques, blogs (identité graphique et intégration html / CSS)

- Création de solutions emarketing : newsletter, emailings, bannières animée, pages Facebook...

- Création print : affiches, flyer, cartes de visites, plaquettes..

- Illustration : traditionnelle, digitale, jeunesse, dessin d'icônes, personnages, univers, mini-BD...



Vous avez besoin d'un site internet, d'une identité visuelle à votre image, d'illustrations originales ? Je prends en charge votre communication print et web et vous propose de créer votre site internet de A à Z, de sa conception graphique à son développement.



Vous pouvez consulter bons nombres de mes projets sur mon site internet : http://www.marinaliw.com .



Pour me contacter : marinaliw@gmail.com



A bientôt !



-



Mes compétences :

Graphiste

WebDesigner

Intégrateur web

Illustratrice

Gestion de projets

Logos

Publicité

Flash

Charte graphique

Illustration

Flyers

PhpMyAdmin

Wordpress

JQuery

Photoshop

Indesign

CSS

HTML/XHTML