Amelie STOFFEL

Graphiste et webdesigner, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle. Ma carrière m’a conduite à travailler au sein d’équipes de communication mais aussi en freelance. J’interviens dans les différents domaines de la communication visuelle comme :



- La conception et la mise en forme de supports multimédia (site internet, bannières internet...),

- Les systèmes d’identification visuelle (logotype, charte graphique, signalétique, affiches...)



Visitez mon site :Array.



Mes compétences :

CMS

Illustrator

Integration Javascript

Flash

Html/css

Photoshop

InDesign et QuarXPress

After effect

Web design

Web

Graphisme