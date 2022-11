Sophie FERRAGUT

Manager de terrain, j aime le contact humain.!

j'aime diriger et animer les équipes dont j ai la responsabilité!

Mes années de Géodis m'ont permis de prendre toute la dimension de ce que je fais a ce jour chez SDV!!

j'ai élargi mon domaine de compétence dans la sécurité des hommes et des biens !

la maintenance de l'entrepot et la sécurité incendie!! l'environnement et le secourisme!

multi casquettes!!

jamais d'ennui!

il faut avoir un grand sens de l'ecoute,des qualités relationnelles

un esprit de synthése et d initiative

une capacité de conviction !







Mes compétences :

REACTIVE MOTIVEE DYNAMIQUE PUGNACE SPONTANEE

Efficace et fiable

Dynamique & investie

Réactivité

bonne humeur et souriante

Son �coute

Sa gentillesse

Son professionalisme