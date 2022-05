Sophie FOCH

Suite à une EMT dans une cyberbase qui c'est vraiment bien déroulée et durant laquelle j'ai été amené à faire de l'initiation à l'informatique et à divers logiciels pour des publics très variés (de la crèche au 3ème âge) je me suis reconvertie dans l'animation d'atelier numérique

Je n'en oublie pas pour autant mon métier de responsable administratif/comptable/commercial



Mes compétences :

CIEL Gestion commerciale

OpenOffice Calc

Adobe Photoshop

Windows Vista

ORDI 300 Gestion CO

Microsoft Excel

OpenOffice Impress

Microsoft Word

OpenOffice Writer

EIC Tenco Entreprise

Windows XP

Microsoft PowerPoint

Windows 8

Windows 7

Windows 10