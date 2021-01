Sophie GARCIA-BARRAGAN

Je suis chargée de mission "Valorisation de la recherche et développement éditorial". La valorisation de la recherche consiste à proposer, définir et mettre en oeuvre la politique de la valorisation des activités de recherche d'une structure. A ce poste, j'assure également la mise en relation des programmes de recherche interdisciplinaires hébergés par la MSH SUD (Maison des Sciences de l'Homme - les Sciences Unies pour un autre Développement - avec le monde institutionnel, associatif, économique et social.