Sophie LECOURTIER

Assistante commerciale en immobilier



Diplômée d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans l'immobilier, que ce soit en tant que négociatrice pour une agence franchisée ou non, attachée commerciale pour un promoteur constructeur ou comme mandataire immobilier.



Après sept ans de visite médicale et une année de transition, j'ai rebondi en cumulant différents emplois en CDD.



Aujourd'hui, mon projet est de revenir dans l'immobilier en tant qu'assistante commerciale, en travaillant pour une entreprise dont je partage les valeurs et à qui j'apporterai mon expertise du marché et de la concurrence.