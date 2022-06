Sophie LESUEUR

Rédaction et gestion des cahiers des charges produits spécifiques (chimie, bois, électrique, jouet, textiles, manufacturés divers, etc...) liés à tout type de contrôle ; Grand Import et UE.



Audits fournisseurs production / laboratoires

Contrôles à la sélection produits, expertise technique



Gestions et mises en place des tes tests, inspections, contrôles laboratoires

Gestion des contrats / déclarations Eco-contributions



Veille technique, scientifique, législative et normative des produits et matériaux



Mesures, analyses et bilan Qualité prestations fournisseurs et produits



Management et gestion Certification Phytoresponsable et Qualicert Engagement de services



Compétence Système Qualité généraux SQE,HACCP, BPL, ISO,



Maîtrises de Techniques de Biologie Moléculaire, Culture Végétale (in vitro, serres, champ),

Culture Bactérienne, Culture Fongique, Tests Biologiques de Phytopathologie, Dosages Biochimiques, Montage Histologique, Identification de Pollens



Anglais



Mes compétences :

PHYTOSANITAIRE

BOIS

ENVIRONNEMENT