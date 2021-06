Etant passionnée par le business du sport et les challenges qui s'y rattachent, je souhaite faire carrière dans ce milieu. J'ai pour objectif d'exercer des fonctions de management, de développement de marques, et de stratégie marketing lors de ma carrière professionnelle.

Par ailleurs, je suis également intéressée par l'univers de la mode et du vin.



En parallèle de mes études et depuis 11 ans, j'ai poursuivi une carrière sportive en compétition en tant qu'handballeuse au sein de différents clubs nationaux. Mes différentes expériences m'ont permis de développer une grande force de caractère, une résistance au stress, ainsi qu'un goût prononcé pour la réussite et l'entreprenariat.

Je suis disponible dès à présent, n'hésitez pas à me contacter pour divers questions.



Sophie MARIE-ANGELIQUE



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Organisé et orienté résultat

Bon relationnel et qualité d'écoute

Esprit analytique et rapidité

Conduite de projet

Sens commercial

Gestion événementielle

Relations Publiques

Développement de marque

Marketing digital

Négociation

Communication