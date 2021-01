Sophie MARTINI

Dotée d'une solide formation en langues étrangères, j'ai travaillé dix ans dans l'hôtellerie, secteur qui m'a permis de développer mon sens du contact , mes capacités d'adaptation et de faire preuve d'une grande rigueur dans la gestion des dossiers et dans celle de la coordination des services.

J'ai ensuite travaillé, en tant que prestataire dans diverses sociétés clientes de Phone Regie, mon employeur durant 14 ans. Au cours de cette expérience, j'ai pu montrer mon savoir faire en matière d'accueil et dans la gestion des diverses tâches qui m'incombaient. ( accueil physique et téléphonique, courrier, fax, gestion des locations de salle, gestion stock fournitures, secrétariat, gestion des voyages, gestion des badges, gestion du parc des GSM).

Suite à un changement professionnel de mon conjoint, nous sommes arrivés à Grenoble en 2018.



Je suis donc actuellement à la recherche d'un poste polyvalent et bilingue, voire trilingue dans l'assistanat.



Mes compétences :

Polyvalence et capacité d'adaptation

Sens du service

International

Accueil

Organisation