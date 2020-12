Sophie MOLINA

LES MOTEURS DE MA VIE PRO

- Motivée par les nouveaux enjeux d’une entreprise, d’un marché, de la société… et par la perspective d’y contribuer par une communication innovante, concrète, pertinente.

- Les relations humaines, importantes dans le bien-être au travail, qui sont un ressort de performance et de plaisir.

- Gagner la confiance des équipes et mettre en valeur leurs projets et réalisations.



UNE AVENTURE DANS UN GRAND GROUPE ET L'ENVIRONNEMENT

Après ma formation, entrée pour un remplacement de 15 jours au sein de SDEI (filiale de Lyonnaise des Eaux)... je ne suis jamais repartie ! Au cours des 20 ans qui ont suivi au sein du groupe SUEZ, j'ai vécu avec bonheur l'évolution de l'entreprise au travers de la création puis la professionnalisation de la fonction communication. Au fil des postes qui m'ont été confiés, j'ai développé mes savoirs faire tant en communication interne qu'externe, relations presse, création d'événements... Et une bonne dose d'accompagnement au changement.



Riche de ce parcours, des personnes rencontrées, des projets menés... J'ai saisi une nouvelle opportunité de carrière...



UN NOUVEAU DÉFI

J'ai décidé de poursuivre ma carrière en Indépendant.

C'est un challenge renouvelé pour mobiliser ma palette de compétences de responsable communication, avec une spécialisation en social média management. Un autre "kif" que je souhaite mettre à disposition : l'animation de séminaires, de conférences, de débats... Mettre les intervenants dans les meilleures conditions, donner du rythme et s'assurer de la mobilisation de l'auditoire.



Sur les réseaux sociaux et IRL, je suis particulièrement les sujets nouvelles technologies, l'innovation portée par des entrepreneurs de la région, le management, les engagements sociétaux et les dernières tendances en communication.



Mes compétences :

Communication

Environnement

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion de projet

Communication de crise

Communication interne

Réseaux sociaux

Relations Presse