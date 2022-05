Jean-Christophe BROCHET

Je suis passionné par la transformation des organisations et de la culture d’entreprise. J'accompagne l’entreprise sur l'ensemble de ses problématiques de Ressources Humaines, de transformations touchant à l’organisation et au digital, en lien avec les besoins du business.



✓ Forte expérience en ressources humaines dans des grands groupes de services dédiés aux marchés industriels, de services et dans les métiers de l’IT et du Digital

✓ Expertise en accompagnement stratégique et changement, gestion des organisations, management des talents et des carrières dans des contextes de transformation

✓ Leadership avec un haut niveau de résilience et une orientation résultats

✓ Capacité à innover, aligner l’entreprise aux changements sociétaux, implémenter des

solutions rapides

✓ Forte appétence pour la construction de logiques partenariales et territoriales



✓ Reconnu pour le travail en équipe, la collaboration et la négociation

✓ Anglais professionnel



Mes compétences :

Président du Club Face Paris depuis 2012

Water Supply

Talent Management

Human Resources

Management Development

Information Technology

