Jean-François METZ

J'ai rejoint en 2010 le Groupe Crédit Foncier pour lancer et diriger l'Ecole Nationale du Financement de l'Immobilier.

Les évolutions législatives et conjoncturelles, l'émergence de nouveaux besoins et la nécessité de relever le défi du logement en France mobilisent les acteurs immobiliers et financiers. Dans l’exercice quotidien de leur activité, cet environnement renforce la technicité des métiers, exigeant une professionnalisation accrue des personnes qui les exercent et la certification de leurs compétences.

L’ENFI a été créée pour accompagner les besoins de professionnalisation accrus du secteur immobilier, en s’appuyant sur l’expertise du Crédit Foncier.

Mon parcours dans le domaine des ressources humaines, en tant que Directeur du développement RH en Caisse d'Epargne, puis en tant que Directeur de programmes de l'Université du Groupe Caisse d'Epargne est aujourd'hui un atout majeur pour développer une ligne pédagogique différente.

Une alliance d'enseignement académique et d'expérience pratique délivrée par des intervenants dotés d'un véritable savoir faire dans leur domaine et passionnés par la transmission de leur expérience.



Mes compétences :

Agent immobilier

Constructeur de maisons individuelles

Finance

Formation

Gestionnaire

Immobilier

Patrimoine immobilier

Pédagogie