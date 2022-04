Jean-François METZ

Technicien confirmé et fort de 25 années d'expérience au sein de SSII et partenaire constructeurs, je suis aujourd'hui prestataire de services en Freelance.

Je dispose des qualifications Informatique (HP, Dell, Fujitsu, Acer ...), Print (HP, Dell, Samsung), Monétique (Ingenico, Verifone, liaison santé ...), Retail (Wincor, Digipos, Aures ...), Telecom & Domotique (Bouygues, Edelia, Nest ...).

Aujourd’hui partenaire des principaux acteurs sur la place, je me positionne sur les demandes de prestations à J+1 et déploiements spécifiques.