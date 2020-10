Genevieve CLEMENT

Mon parcours professionnel représente une vingtaine d'années en tant qu' Assistante de Direction dans différentes petites, moyennes et grandes entreprises dans les domaines suivants : publicité pour le cinéma, haute-coiffure, électronique, matériel informatique, mobilier-décoration, électroménager, transport international, immobilier.



Les différents postes occupés m'ont permis d'évoluer grâce à mon efficacité, mon investissement et mon sérieux dans le travail, ma facilité d'adaptation, ma disponibilité, et mon sens du relationnel, pour obtenir des postes à responsabilité et de confiance.



En 2004, suite à une expérience dans le domaine de l'immobilier qui m'intéressait énormément, j'ai décidé de créer mon entreprise personnelle.



Je travaille en collaboration avec des réseaux immobiliers pour des transactions, achats et ventes de biens sur les départements de l'Oise, Paris & Région Parisienne, région PACA.



Mes partenaires en agence sont entre autre les Groupes ERA, MISE EN VENTE, ORPI.

Je collabore actuellement avec le réseau National immobilier SOLVIMO.

Ma clientèle est basée dans l'Oise et un peu partout en France.



J'ai des collaborateurs apporteurs d'affaires, vendeurs-acquéreurs, situés en Région Parisienne : 75016 Paris, 92100 Boulogne-Billancourt, 94170 Le Perreux-sur-marne, 94210 La Varenne St-Hilaire.



Suite à un partenariat commercial, je peux vous proposer des biens immobiliers (Appartements, Villas, Riads,Terrains) à la vente sur les régions d'Agadir, Casablanca, Marrakech au Maroc.

Je peux également intervenir sur les autres régions du Maroc.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires.



Merci d'avance.



Bien cordialement.



Geneviève



Mes compétences :

Conseils et services