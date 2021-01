François D'HUMIÈRES.

Mes valeurs : Efficacité et Humanisme



Ayant vendu et transmis l’entreprise que j’avais créée 20 ans auparavant, après une vie professionnelle trépidante, j’ai pris ma retraite fin 2010.



Homme de réseau, j'ai travaillé ainsi depuis 1986 et ai participé depuis juin 1999 pendant 10 ans à l'aventure passionnante de la création et du développement du réseau commercial coopératif national "L'ADRESSE des Conseils immobiliers."





Diplômé d'ICN Business School et de l’ICG, j'ai œuvré plus de 35 ans dans l'immobilier : immobilier neuf (maisons individuelles en secteur diffus), puis agent immobilier et administrateur de biens à Nantes. J’ai créé l'entreprise Agences ORVIM en 1989 en périphérie nantaise, ORVAULT 44700, commune de 25.000 habitants.



Marié, deux enfants , ma profession m'a notamment mis en contact avec les forces vives de la région nantaise, venues souvent d'ailleurs.



J'ai transmis mon ex entreprise ORVIM au Groupe régional LAMOTTE CONSTRUCTEUR www.lamotte.fr fin 2009,assurant ainsi la pérennité de l'entreprise .

Aujourd'hui je consacre une part de mon temps à ma passion pour la généalogie et l'histoire.

Mes compétences :

Management commercial

Bénévolat

Généalogie

Réseaux sociaux

Immobilier