Militant de la vie, aventurier, je suis à un carrefour de ma vie et de ma carrière professionnelle : je garde les mêmes idéaux et valeurs qu'à 20 ans et en même temps j'ai acquis la maturité nécessaire pour faire valoir de grands et beaux projets, tels que ceux que je peux faire aboutir à travers cet éco musée vivant du cheval et du métal ! War Rock ! (En Avant ! )



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Coordination de projets

Méthode agile

Gestion de projet

Assurance qualité