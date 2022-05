Vincent DELEAU

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2015 UNIHA-CAIH Chef de projet



2011 - 2015 DIPRA (Directeur Achats)

o Compétences clés :

• Sourcing

• Négociation

• Gestion des stocks (appros, logistique)

• Suivi Qualité



2004 - 2011 ORESYS (Directeur de mission)

o Compétences clés :

• Direction de mission (Responsable relation client, organisation et animation des instances de pilotage projet, gestion contractuelle : budget, respect des délais, qualité des livrables, management d’équipe)

• Optimisation de processus : Approche Lean Six Sigma (certification « Green Belt » obtenue en 2010)



o Prestations en assistance à maîtrise d'ouvrage :

• Etudes préalables

• Conduite d’appels d’offres, choix de solutions

• Conduite de projet SI (Organisation et planification des travaux, animation du dispositif de pilotage projet)

• Réalisation de spécifications générales, • Conduite du changement (conception, animation de formation)

• Tests et recette



o Secteurs professionnels et clients :

Industrie pharmaceutique (Sanofi Pasteur) ; E-Commerce (Simply Market) ; Grande distribution (Metro, Système U) ; Transports publics (SNCF, RTM) ; Energie (EDF) ; Banque de détail (BNPParibas) ; Administration publique (Université de Genève, Etat de Vaud) ; Agroalimentaire (Limagrain)







2003 L’OREAL (Assistant RH)

Missions

- Recrutement stagiaires industrie

- Relations écoles

- Amélioration de l’Intranet RH





2000 - 2002 EUROPAIE (Consultant)

Missions

- Conseil aux PME en matière de réduction du temps de travail

- Aide au dialogue social

- Conseils juridiques.



Mes compétences :

Achats

Direction de projet

Optimisation de processus

Management

Conseil

Prise de décision

eCommerce

Microsoft Windows

Mercury Quality Center

Merchandising

IBM OS/2

Business Objects

Audit

Apple Mac

Optimisation des process

Formation