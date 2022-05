Vincent DELOT

Ingénieur Télécom spécialisé dans le déploiement et la mise à jour de solutions de téléphonie IP.



Je dispose des compétences suivantes :



o Gestion de projet

-Pilotage

-Chiffrage

- Support au Déploiement de projets LAN/MAN/WAN et Voix/ToIP/VoIP.



o Téléphonie d'entreprise (Expertise: intégration et exploitation)

- Gamme Aastra Nexspan : Nx50 / Nx500, XC, XS, XL et XD

- Gamme Aastra 5000 : ACS, AXS, AXL et AXD

- Centre de gestion : M7430 entry, AM7450

- Applicatif Aastra : TWP, ACP, UCP, MiCollab

- Multisite (IP, QSIG)



o ToIP

- loi de codage

- sip

- rtp/rtcp



o Opérateur ALPHALINK

- Plateforme Open VNO

- Plateforme VISP



o Virtualisation

- VMWare ESXi



o Réseaux

- Commutation niveau 2 et niveau 3 ( CISCO,HP )

- CoS, QoS

- ACL, NAT, Firewall



o Informatique et protocoles

- DHCP, FTP, NTP



o Bureautique

- Pack Office2003, 2007, MS Project, Visio



Mes compétences :

SIP

ToiP et communication unifiée

Linux

LAN

QOS

Aastra

Telecom

VoIP

Gestion de projet

Communications unifiées

Téléphonie sur IP

Vmware