Sébastien JACQUET

Technicien en télécommunication, je suis rentré dans la vie active par un CAP, un BP, un bac pro, puis un diplôme en Téléphonie et réseau d'entreprise, le tout en alternance, centre de formation / entreprise.



J'ai commencé comme simple monteur, du passage de câbles à l'installation de petits autocom.



Puis j'ai évolué au fur et à mesure de ma formation et des changements de sociétés. Je suis passé technicien SAV petites capacités, puis grosses capacités.



Au sein de ma société actuelle (INEO DIGITAL), Je gère des systèmes tels que des 8770, 4760, OpenTouch, ICS, SmartCall, Teamwork, etc...



Je gère également l'architecture réseau des ICS, leurs installation, programmation, mise en exploitation et maintenance, ainsi que la rédaction de documents techniques.



Niveau formation et certification, je suis ACSE en ICS R6.X en 4760 R5.X et en 8770



Mes compétences :

Alcatel

ICS

Teamwork

ToIP