Sébastien JACQUET

• Assurer un développement produit/process ou une industrialisation conforme aux règles métiers et au cahier des charges adapté à son périmètre, dans le respect de la règlementation, de l’obligation légale de Sécurité Générale du Produit et du Système de Conception Renault, et proposer des optimisations

• Assurer la robustesse de la conception produit/process

• Apporter le support technique aux concepteurs, préparateurs, CAMI, logisticiens, analystes qualité… dans la réalisation de leurs activités

• Produire ou accompagner les concepteurs dans la réalisation des livrables

• Propose les solutions techniques possibles pour arbitrage

• Animer son Groupe pour atteindre les objectifs QCD du module

• Piloter une partie des activités de la simulation nécessaire au développement du projet dans le respect des contraintes QCD et TEI

• Capitaliser le savoir-faire dans le développement produit/process

• Assure la coordination nécessaire au sein de son groupe de concepteurs en analysant les résultats, en identifiant les points durs et en proposant des solutions pour faire converger les définitions techniques en vue d’assurer la convergence Prestations



Missions managériales

• Créer de la performance durable pour l’entreprise en s’appuyant sur la motivation des équipes, par la mise en œuvre du Renault Management Way:

• Aligner les actions des membres des équipes sur la stratégie d’entreprise (rôle de Leader)

• Développer la performance des membres des équipes et les accompagner en leur donnant toutes les responsabilités nécessaires (rôle de Coach)

• Guider les membres des équipes dans la conduite du changement et de l’innovation nécessaires au progrès de l’entreprise (rôle d’éclaireur)



Champs d’action :

• Périmètre d’entreprise : Renault

• Périmètre technique : Composants, systèmes (VP/VU/GMP) Hard ou Soft

Equipements ou installations industrielles (VP/VU)

• Périmètre géographique : Monde

• Périmètre temporel : Développement, Vie Série

• Réunions de décisions clés : Synchronisation Projet Développement ; Réunions GFE/GFS ; revues de conception (AF, AMDEC, HCPP, Chaine de côtes, ABC DIESE, LUP…) ; RADT ; instances d’élaboration des prototypes , Comité SGP One Voice,

• Pilotage de la résolution des LUP



Mes compétences :

Automobile

Aéronautique

Management

Gestion de projet

Qualité

Electronique

Mécanique

Systemes embarqués

Déploiement international

Electricité