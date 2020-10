Sophie PERILLAT-CHARLAZ

Actuellement Chef de secteur Sécurité Maintenance au magasin CASTORAMA de Bron, je souhaite revenir vers mon coeur de métier est la mise en place et le suivi de systèmes de management (Qualité, Sécurité et Environnement).



Au cours de différentes missions, jai travaillé au suivi des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

Je également mené à bien 5 missions riches d'enseignement :

- anticipation et maîtrise des risques professionnels,

- conseil de la direction sur les aspects liés à la sécurité, l'hygiène et l'environnement,

- mise en place des actions visant à prévenir les accidents du travail,

- sensibilisation et formation du personnel en matière de sécurité,

- fiabilité et conformité HSE du site.



Les postes managériaux HSE, consultant en sécurité et prévention des risques sont des opportunités de construire avec cohérence la suite de mon parcours professionnel dans ce secteur d'activité où je m'épanouis.



Mes compétences :

Environnement

Maintenance

Gestion de projet

Gestion des Risques

Hygiène

ICPE

ISO 9001/14001

Management

OHSAS 18001

Prévention

QSE

Qualité

Sécurité

SME

Système de Management