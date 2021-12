Sophie PRUDHOMME

Psychologue clinicienne à l'approche intégrative, j'ai de l'expérience dans deux domaines assez distincts: le domaine de l'insertion professionnelle auprès de populations porteuses de handicaps, et l'accompagnement familial (CMPP, SESSAD)



Mes compétences :

Psychologie de l'orientation

Handicap psychique, cognitive et intellectuel

Autisme (séances structurées auprès des enfants)

Thérapies individuelles (enfants, adultes) et familiales



Passation de tests psychométriques et d'orientation professionnel

Groupes de parole, ateliers psycho-pédagogiques