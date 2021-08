Forte dune expérience de 11 ans en tant que designer graphique à Paris pour la marque Lancaster, jai su créer ma place dans une entreprise où la polyvalence est un atout.

Curieuse et enthousiaste, je suis désormais disponible sur Paris ou la Bretagne pour rejoindre une nouvelle équipe et lui apporter mon expérience, ma rigueur et ma créativité.



Je vous invite à me contacter si mon profil vous intéresse, je serai ravie d'échanger avec vous !