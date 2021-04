Sophie SCHAEFFER - BIGAY

Grâce à 15 années d’expérience dans la communication, j'ai mis en place différentes étapes que demandent ce domaine : plan média, relations presse et de personnalités, création et rédaction de documents, envois de lettres d’information, refonte et mise à jour du site Internet de la société…



Grâce à une formation aux logiciels de PAO Adobe (InDesign, Illustrator et Photoshop), toute la mise en page ainsi que la rédaction des documents visiteurs (signalétique, catalogue, flyer) et exposants (plaquette commerciale, newsletter) peuvent être réalisées en interne.



Mes compétences :

PAO et mise en page

Bureautique

Communication