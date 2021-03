Sophie SINIBALDI (SOPHIE SINIBALDI)

GEANT CASINO (8 mois)



-charcutière/fromagère

-chargée de caisse

-étiquetage

-accueil et conseil clientèle

-mise en rayon/ réapprovisionnement

-inventaire



MCDONALD'S (2 ans et demi)

-formation des nouveaux employés

-ouverture/fermeture du magasin

-préparation et prise de commandes

-encaissement





SERVICE CIVIQUE

-prospection physique/téléphonique

-veille (mise en place dun répertoire daides sociales)

-accueil

-nombreux stages dobservations dans les maisons de solidarité



PRINTEMPS



-vente prêt-à-porter feminim/maroquinerie de luxe

-étudier et proposer un produit selon la demande du client

-technique de mise en rayon

-inventaire/étiquetage

-encaissement