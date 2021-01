Sophie SOUVRÉ

Responsable du développement commercial de mon secteur (pour les branches colis, courrier, professionnels, téléphonie LA POSTE MOBILE et Banque) et de l'excellence de l'expérience client.

Mes missions sont le pilotage et le management de mes 12 collaborateurs, l'organisation et l'animation des différents espaces commerciaux et le contrôle des opérations bancaires.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigueur

Adaptabilité

Presse écrite

Evènementiel et logistique

Créativité

Peinture

Dessin

Photographie

Cuisine traditionnelle