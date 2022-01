Professionnelle des ressources humaines dynamique, je peux vous apporter mon expertise dans le déploiement, le pilotage et la gestion de votre politique RH . Pro-active, autonome et polyvalente, je souhaite rejoindre une nouvelle équipe motivée et ambitieuse qui me permette de mettre à profit mes compétences métier dans ladministration du personnel, le recrutement, le dialogue social