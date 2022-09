Forte d'une expérience de près de 20 ans dans le milieu associatif et dans l'enseignement supérieur/la formation dans différents secteurs d'activités : social, culture, tourisme, loisirs, lutte contre l'illettrisme/accompagnement scolaire....J'ai de très bonne connaissances en gestion de projets et animation de réseau d'acteurs territoriaux. Mes atouts : aisance relationnelle, rigueur et capacité à fédérer autour des projets.