Je suis rigoureux, organisé, pragmatique, polyvalent et je suis capable de manager une équipe. Dynamique, méthodique et autonome dans mon travail, je sais m'adapter et réagir en fonction des circonstances.

Je possède également de très bonnes qualités relationnelles et un bon sens de l'écoute active. J’ai le sens du service client et du travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel