Soufiane HIMRI

Titulaire dun DUT en Gestion Administrative et Commerciale des Organisation (GACO) et d'une Licence Pro E-Commerce Marketing Digital - Web Analytics en alternance à l'UFA Charles de Foucauld à Paris.



Grâce à cette formation et à mon alternance en tant que Chef de projet communication et marketing digital, j'ai pu découvrir le secteur du digital. Je souhaite poursuivre mes études afin de développer mes connaissances.



Je suis donc à la recherche dune alternance dans le domaine de la Communication et du Marketing Digital pour poursuivre en Master