Souhir SQALLI

Face à un environnement concurrentiel dans lequel évolue votre entreprise, la valeur d'une équipe commerciale est évidemment primordiale. C’est pourquoi l’aide d’une collaboratrice, dotée d’une véritable fibre commerciale et négociatrice en toute situation, ne peut être qu’un sérieux avantage. Je déploie toute offre commerciale et fait grimper votre chiffre d'affaire.



En effet, depuis ma prise de poste en tant qu’ingénieur commercial chez Xerox, j’ai été en perpétuelle montée en compétence. Au sein de cette structure très enrichissante, j'ai côtoyé tout type de profils, des plus jeunes enthousiastes aux plus expérimentés, ainsi que tout type de clients.

J’ai bénéficié d’une excellente formation commerciale qui m’a amenée à gérer un volume d'affaire conséquent, à analyser des besoins clients en univers spécifique (banque, assurances, industrie, arts graphiques), à prospecter de grands comptes pour leurs proposer des solutions complexes, (30 à 600 KE), à développer et à entretenir un relationnel avec des interlocuteurs décisionnaires.



Mes compétences :

Négociation

Prospection

Vente

Finance

Synthèse

L'art de poser des questions

Ecoute active