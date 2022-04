Je suis SOUKAINA AIT BERREM, âgée de 20ans,je suis lauréate de BTS (Brevet de Technicien Supérieur ) en comptabilité et gestion.

J'ai effectuée deux stages durant ma formation et cela au sein des fiduciaires; ces stages m'ont permet de découvrir le monde professionnel et acquérir des compétences techniques (la saisie des factures ,les déclarations sociales et fiscales ,la paie...) et personnelles (amélioration de mon savoir être et le savoir relationnel )



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Management bancaire

Droit bancaire

Comptabilité

Microsoft Access