Soukaina ALAMI KAMMOURI

En recherche active pour un poste en Contrôle de Gestion ou en Audit.



Mes expériences professionnelles et personnelles acquises tout au long de mon parcours, au sein de BATISANTE ou MPO FRANCE, par exemple, ont su forger mes compétences en Contrôle de Gestion.



Persévérante et organisée, je suis apte aujourd'hui à effectuer les différentes missions en contrôle de gestion notamment en gestion opérationnelle, contrôle interne, clôtures mensuelles et surtout apte à gérer mes missions de façon rigoureuse et efficace!



Motivée, je suis dès à présent disponible pour échanger avec vous sur mon parcours tout en vous exposant les compétences que je peux vous apporter au sein de votre entreprise aujourd'hui.



Cordialement



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Ciel Compta

Audit