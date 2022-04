Soukaina ALAMI MARROUNI

Mes compétences :

Outils de Qualité, Maintenance et Production

Organisation et gestion de l’entreprise

Recherche opérationnelle

Marketing industriel

Choix de matériaux

Méthode des éléments finis

Vibrations des systèmes mécaniques

Contrôle non destructif

Transfert et Machines thermiques

Matériaux composites

Processus d’industrialisation

, Procédés de fabrication et Fabrication assisté

Lubrification industrielle et Systèmes hydraulique

Conception des systèmes mécaniques et technologies

Dessin industriel

Acquisition de l’information et Automates programm

Résistance des matériaux

Mécanique de solides rigides