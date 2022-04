Soukaina AZDIG

Titulaire d’un master en Finance, Audit & contrôle de gestion de l’ESCA école de management, je suis actuellement en recherche active d'emploi.

en effet, la formation que j’ai suivie au sein de l’ESCA ainsi que les différentes missions que j’étais amené à réalisés durant mes stages, m’ont permis d’acquérir un sens d’analyse et de synthèse et de développer mes facultés d’adaptation et d’autonomie tout en favorisant une plus grande ouverture d’esprit et un goût du travail en équipe des qualités qui m’apparaissent être indispensables pour réussir son insertion professionnelle.