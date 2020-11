Soukaina BEN HAMMOU

Je suis jeune diplômé d'un Master 2 en Électronique Électrotechnique Ondes et Automatique Normand parcours Systèmes Énergétiques Électriques à L’université du Havre .

Je suis volontaire et travailleuse, dotée d'une réelle faculté d'adaptation, d’écoute et d'un bon sens relationnel ce qui facilite le partage des connaissances, l'assimilation des directives, et le travail en équipe



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Adaptation

Relationnel

Simulink

NI Multisim

Microsoft Windows

Microsoft DOS

Linux

LabVIEW

Corps

C++

C Programming Language