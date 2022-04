Soukaina BENMOUSSA

Certifié SAP FI, j'ai fait une formation à l’EPSI de Paris en Master Spécialisé Consultant SAP/ERP.

Je suis aussi titulaire d'un diplôme en Audit et Contrôle de Gestion de la première promotion Bac+5 de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat Maroc.

J'occupe actuellement un poste de consultante fonctionnelle SAP FI au sein de la société IBM Maroc.



Mes compétences :

FI-GL Comptabilité générale

FI-AR Comptabilité clients

FI-AP Comptabilité fournisseur

FI-AA Comptabilité des immobilisations

FI-TR Gestion de trésorerie et comptabilité bancai

FI-FM Comptabilité budgétaire

MS project

Word

Excel

PowerPoint

Access