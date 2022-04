Soukaina BENQASSOU

Bonjour, avec vous BENQASSOU Soukaina j’ai suivi un parcours scolaire classique pour sortir du lycée Kadi Ayad à Casablanca avec en poche un Bac PC(phisique chémie) .

Ma formation a NTIC II (technique de developpement multimédia) a touché le coté programmation (langage C , Java , PHP , MYSQL ,HTML..) et le coté design (animation 2D ,3D, Logiciel créative suite d'adobe...) ... Une formation plus riche par rapport au d'autre filière de OFPPT (infographie ou développement informatique...) ...c'est la principale raison au choix de mon orientation après le Bac, un développeur multimédia peux touché les deux coté en une seule formation.



Mes compétences :

Web : HTML ,PHP ,CSS

• Adobe : Photoshop, Illustrator ,Flash • Autodesk

Language de Programation : Java , C , Java Script

Bureautique : Microsoft office : Word , Excel , P