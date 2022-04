Soukaina BOHO

En Industries Agricoles et Alimentaires(IAA) à la FST de Fès, j'ai eu une formation polyvalente en différentes disciplines:

Génie des procédés:

Gestion des rejets industriels,

Sciences des aliments : Biotechnologie, chimie des aliments, Analyses microbiologiques et physico-chimiques Qualité: HACCP, normes ISO, Audit, traçabilité et Analyse des risques

Technologies des produit alimentaires

Informatique, statistique, économie et gestion.

Ce qui m'a permis d’acquérir des connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine agro-alimentaire aussi de développer mon aspect analytique et créatif.





Mes compétences :

Industries agroalimentaire

Esprit d'équipe et facilité d'adaptation

Controle Qualité .Microbiologie.Biochimie.ind

Nutrition humaine

Technologie Alimentaire

Génie des procédés

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel