Soukaina BOUCHRITI

Je suis titulaire d’un Master Spécialisé, option Merchandising et Distribution à l’ESITH (Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement, Casablanca) et d’une licence professionnelle en « Gestion Achat-Sourcing » de la même école.



Ma formation aussi bien théorique que pratique m’a permis d’acquérir de bonnes bases en gestion des achats et en merchandising conjuguées à un esprit d’analyse et de synthèse. Mes stages dans différentes entreprises m’ont permis de résoudre différents problèmes. En outre, ces stages m’ont aidé à développer ma capacité d’intégration et d’adaptation avec le personnel.



Mes compétences :

Gestion panel fournisseurs

Techniques de négociation

Merchandising visuel

Gestion des approvisionnements

Gestion des ahats

Gestion du linéaire