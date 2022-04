Soukaina BOUFTASS

Ingénieur d’État



Domaines de Compétences Environnement : Etude d'impact sur l'environnement, Dépollution des sols, Dimensionnement des stations d'épuration des eaux ( STEP), Traitement des eaux usées, Traitement et valorisation des déchet, Alimentation en eau potable, Assainissement.



Domaines de Compétences industrielle : Simulation en génie des procédés, suivi et optimisation des opérations unitaires Évaporation/Séchage, Filtration, Décantation, Cristallisation, Absorption, Adsorption, Distillation, Extraction liquide-liquide, Broyage, Réacteurs chimique.



Ingénierie : Analyse Numérique, Analyse de données, Contrôle de qualité d’eaux, Gestion d’une STEP, Gestion d’une décharge contrôlée,Gestion des réseaux hydrique.



Connaissances informatiques : -Bureautique : Word, Excel, Power Point. -Logiciels professionnels: ArcGis, Epanet,COMSOL,Matlab



Mes compétences :

Sérieuse Et Conviviale