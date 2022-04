Soukaina BYAGE

Je suis ingénieure d’études et R&D en Biotechnologies. Je suis actuellement en recherche active d'un emploi dans le domaine des biotechnologies. Lors de mon dernier stage j'ai été en charge de R&D pour le développement d’un biocapteur pour la détection du glyphosate dans les ressources en eau. J’ai une bonne expérience dans le contrôle et l’assurance qualité. Pendant mes études, j’ai pu réaliser un congrès scientifique traitant la problématique des pollutions environnementales. En parallèle j’ai monté un projet ANR afin de répondre à une problématique industrielle. Je suis une jeune femme dynamique, pleinement motivée et pleine d'énergie. Ayant des capacités relationnelles importantes et l'envie d'innover.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Qualité

Recherche&Developpement

Environnement

Biocapteurs