Soukaina EL MOUADDINE

Experte dans la coordination & management de la gestion du projet, capable de diriger une équipe performante pour la gestion du projet en assurant des résultats concrets. De réelles aptitudes pour mettre en place des processus de communication et une gestion managériale efficaces du projet.



| Gestion & Management : - Piloter et encadrer les équipes internes et externes - Garantir la pertinence des tableaux de bord réalisés - Mise en forme des documents stratégiques - Organiser et coordonner les informations liées au fonctionnement de la structure.

| Communication : - Élaborer et proposer un plan de communication - Collecter les informations pour analyser et dresser un reporting - Proposer et mettre en place des actions marketing et de communication en fonction des résultats et des offres concurrentes - Mettre en œuvre le plan stratégique.



Mes compétences :

ITIL

COBIT

Business Process Management

International business development

Strategic Planning

Project Management

Digital marketing