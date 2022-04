Soukaina ELWAHID

Jeune diplômée en Génie des Systèmes Automatiques Industriels de l'école Nationale Supérieure d’Electricité et de la Mécanique (E.N.S.E.M).

Dynamique, motivée et surtout passionnée par le secteur industriel, j’ai reçu une solide formation en automatique comprenant un tronc commun en génie électrique. J’y ai acquis des connaissances dans divers domaines allant de l’électrotechnique aux télécommunications en passant par l’électronique, avant de me spécialiser dans le contrôle des systèmes et l’informatique industrielle.





Mes compétences :

Simulink

Siemens Hardware

SQL

NetBeans

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language