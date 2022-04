Soukaina GHYAT

Jeune ingénieur d'état en génie industriel fraîchement diplômée durant ma formation j'ai accumulé les connaissances ci-dessous:



- Maintenance/ Sûreté de fonctionnement: Maitrise des outils de maintenance (AMDEC, SMED,

5S…), connaissance basique sur le plan de lubrification et de surveillance de machine.



- Gestion de la production : planification, gestion des contraintes, Ordonnancement, PERT, GANTT, ERP.



- Compétences managériales : Maitrise des outils de qualité (MRP), Contrôle de Gestion et Analyse de la Valeur.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Gestion de la qualité

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

Magazines

Java

CATIA

C++

C Programming Language

Planification

Logistique industrielle

Gestion de projet

Gestion de la production

Lean supply chain

Lean management

Lean Six Sigma