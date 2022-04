Soukaina HIDCH, Ingénieure d'Etat en Génie Industriel de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Agadir. Après avoir passé 2 années à l’Ecole Supérieure de Technologie (EST-SAFI) dans laquelle j’ai obtenu mon DUT, et une année de ma licence à l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET-MOHAMMEDIA), j’ai pu intégrer le cycle d’Ingénieur à l’ENSA d’Agadir.



J’ai eu l’occasion de mettre en pratique la théorie acquise pendant mon cursus universitaire lors de mes stages où j’ai appris pas mal de notions techniques et des concepts de gestion de la qualité, production et de gestion de la maintenance utiles pour ma formation autant qu’ingénieure en Génie Industriel, j'ai pu ainsi connaitre comment cela s’applique sur terrain. j’ai eu également l’occasion de travailler en groupe et de prendre plaisir à partager des idées, des responsabilités ainsi d’adopter contribution à la résolution des problèmes.



Mes compétences :

Gestion de la production

Maintenance industrielle

Gestion de la Maintenanace

Analyse Vibratoire

CND

MSP

CATIA V5

Gestion de projet

Gestion de la qualité

Analyse de données

Marketing

Analyse des besoins

Analyse de risque

Management

Contrôle de gestion

Six Sigma

Manufacturing

Lean Six Sigma

