Soukaina IRAQUI HOUSSAINI

''C'est très dur de fabriquer des objets pour une catégorie de gens. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous ne le leur montriez.'' (Steve Jobs)

...

''Il faut innover, ou disparaître.'' L'innovation provient souvent du métissage des compétences des hommes et des femmes a l'intérieur dune équipe, et de la pluridisciplinarité.



Âgée de 23 ans,et passionnée d'innovation, de Recherche & développement et de Marketing dans les secteurs de l'agroalimentaire, j'ai intégré le Mastère spécialisé MASTERNOVA d'AgroParisTech et Reims Management School avec pour objectif de renforcer ma formation scientifique par une double compétence managériale.



Ainsi, au terme de cette formation professionnalisante appuyée par ma formation d’ingénieur et mes expériences en entreprise, j'ai aujourd'hui acquis des outils opérationnels en ''développement de produit'', et appris a travailler en ''mode projet''.



Analyses de marche, études de faisabilité < technologique et commerciale > , construction de business plan, formulation de produits, innovation packaging,... sont devenus une réelle partie de plaisir pour moi, d'autant plus que j'ai un véritable gout pour le travail en équipe.



Je parle couramment français, anglais et arabe, et suis très a l'aise avec l'outil informatique.



Convaincue que ''les limites de notre développement sont celles que nous décidons de nous fixer'',

et étant empreinte d'une envie communicative d'apprendre (facilitée par ma forte capacité d'adaptation), j'ai décidé de ne pas me fixer de limites.



Passionnée de surf !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Anglais

Business

Business Developement

Chef de produit

Chef de projet

Communication

Communication scientifique

Innovation

Management

Management projet

Marketing

Marketing management

Stratégie